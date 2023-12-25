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Муниципал 16:53

Суд обязал администрацию МО "Большая Охта" отремонтировать "лежачего полицейского"

фото ЗакС политика Суд обязал администрацию МО "Большая Охта" отремонтировать "лежачего полицейского"

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга через суд обязала администрацию МО "Большая Охта" восстановить дорожную неровность во дворе дома на Большеохтинском проспекте, сообщили в пресс-службе ведомства 25 декабря. 

К муниципалам с соответствующей просьбой ранее обращалась местная жительница. В местной администрации ей отказали, несмотря на то что подобные работы входят в зону ответственности муниципалитета. 

Напомним, прокуратура рассказывала о споре с муниципалами из-за состояния искусственных дорожных неровностей в сентябре. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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