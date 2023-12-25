Суд обязал администрацию МО "Большая Охта" отремонтировать "лежачего полицейского"

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга через суд обязала администрацию МО "Большая Охта" восстановить дорожную неровность во дворе дома на Большеохтинском проспекте, сообщили в пресс-службе ведомства 25 декабря.

К муниципалам с соответствующей просьбой ранее обращалась местная жительница. В местной администрации ей отказали, несмотря на то что подобные работы входят в зону ответственности муниципалитета.

Напомним, прокуратура рассказывала о споре с муниципалами из-за состояния искусственных дорожных неровностей в сентябре.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру