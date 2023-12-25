Путин запретил дискредитацию добровольцев Росгвардии

Президент Владимир Путин подписал ряд законов на тему предоставления Росгвардии права создавать добровольческие формирования, следует из данных на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет в том числе и об установлении запрета на дискредитацию таких добровольцев.

Упоминания добровольцев Росгвардии вносятся в законы о запрете распространения фейков про армию и о запрете ее дискредитации, а также об ответственности за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует (ст. 207.3, 280.3 и 284.3 УК РФ).

В целом же вносимые в законодательство поправки предусматривают возможность для Росгвардии набирать добровольцев посредством заключения контракта. Пакет законопроектов об этом был внесен на рассмотрение Госдумы 22 сентября, в третьем чтении депутаты приняли его 12 декабря.

Фото: Kremlin.ru