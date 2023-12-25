ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:25

Путин запретил дискредитацию добровольцев Росгвардии

фото ЗакС политика Путин запретил дискредитацию добровольцев Росгвардии

Президент Владимир Путин подписал ряд законов на тему предоставления Росгвардии права создавать добровольческие формирования, следует из данных на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет в том числе и об установлении запрета на дискредитацию таких добровольцев.

Упоминания добровольцев Росгвардии вносятся в законы о запрете распространения фейков про армию и о запрете ее дискредитации, а также об ответственности за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует (ст. 207.3, 280.3 и 284.3 УК РФ).

В целом же вносимые в законодательство поправки предусматривают возможность для Росгвардии набирать добровольцев посредством заключения контракта. Пакет законопроектов об этом был внесен на рассмотрение Госдумы 22 сентября, в третьем чтении депутаты приняли его 12 декабря.

Фото: Kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама