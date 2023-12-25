Суд в Москве оштрафовал Бабченко* по иноагентской статье

Журналист Аркадий Бабченко* признан виновным в нарушении законодательства об иноагентах, сообщили 25 декабря РИА "Новости" в пресс-службе Зюзинского суда Москвы. Речь идет о публикации постов в социальных сетях без упоминания о соответствующем статусе (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Суд назначил Бабченко* наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", — передает слова своего собеседника информагентство.

О каких именно публикациях идет речь, неизвестно. Сумма штрафа за публикации без плашки иноагента колеблется для физлиц в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также в понедельник стало известно о штрафе за аналогичное правонарушение, назначенном политологу Екатерине Шульман**. Ее суд обязал выплатить 50 тысяч рублей.

*Минюст внес Аркадия Бабченко в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Екатерину Шульман в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Babchenko*