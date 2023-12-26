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Новости 14:59

Квачков получил штраф за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Квачков получил штраф за дискредитацию армии

Дорогомиловский суд Москвы признал полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), передает 26 декабря Telegram-канал "Осторожно, новости". Для отставного офицера штраф стал не первым по этой статье.

Как сообщил канал со ссылкой на своего корреспондента, суд взыскал с Квачкова 50 тысяч рублей. Это максимальное наказание по вмененной ему статье.

Как сообщается, причиной для составления протокола на Квачкова стало его интервью, в котором он критически высказался о президенте Владимире Путине. Его речь привлекла к себе внимание сотрудников центра "Э".

Протокол на Квачкова был зарегистрирован судом со второй попытки. Первая, предпринятая 4 декабря, не увенчалась успехом. В середине месяца суд зарегистрировал протокол.

В августе экс-полковник получил штраф в размере 40 тысяч рублей по той же статье. Позже он заявил об установлении административного надзора за собой.

Фото: Комсомольская правда / YouTube (скриншот)


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