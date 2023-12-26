Архангельский облсуд утвердил поморскому экс-депутату штраф по делу о дискредитации армии

Архангельский областной суд утвердил вынесенный ранее приговор жителю Котласа Анатолию Арсееву, сообщил 26 декабря проект "ОВД-Инфо"*. В октябре его оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Причиной уголовного преследования котласца послужили комментарии во "ВКонтакте", публиковавшиеся под постами о мобилизации. Содержание их сочли дискредитирующим армию. В начале февраля в жилье Арсеева провели обыск, после чего стало известно о возбуждении уголовного дела против него.

В суде прокурор настаивал на назначении Арсееву штрафа в размере 250 тысяч рублей. Суд уменьшил эту сумму более чем вдвое.

Согласно информации на сайте Котласского совета депутатов, Арсеев состоял в нем с 2013 по 2018 годы.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: gsdk.ru