В Кронштадте подлодка "Ленинский комсомол" стала доступна для посещения

Первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" стала доступна для посетителей, рассказали 26 декабря в администрации губернатора Петербурга. Это главный экспонат Музея военно-морской славы, расположенного в Кронштадте на территории кластера "Остров фортов".

Участие в церемонии открытия приняли глава Петербурга Александр Беглов, глава проектного офиса по созданию "Острова фортов" Ксения Шойгу, замкомандующего ВМФ Владимир Касатонов и другие лица.

"Это единственная в мире лодка, которая находится в здании, больше такого нигде нет. <...> Мы осмотрели лодку внутри и убедились, что там сохранено практически все", — поделился впечатлениями Беглов и выразил надежду, что лодка понравится всем посетителям, и особенно подрастающему поколению.

Внутри лодки одновременно могут находиться 36 человек, на ее осмотр потребуется около часа.

Сам музей Военно-морской славы открылся в Кронштадте еще в конце июля.

Фото: gov.spb.ru