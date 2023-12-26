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Новости 19:26

Бастрыкин раскритиковал петербургских следователей за необоснованные отказы в возбуждении дел

фото ЗакС политика Бастрыкин раскритиковал петербургских следователей за необоснованные отказы в возбуждении дел

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подвел итоги работы ведомства в 2023 году. Как сообщили в СК, среди прочего высокопоставленный силовик высказал недовольство работой региональных управлений в Петербурге и Ленинградской области.

"Отрицательно охарактеризовано качество следствия в Ленинградской области и Республике Калмыкия. Критике подверглись статистические показатели о количестве необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела в СУ по Новосибирской области, ГСУ по г. Москве и Санкт-Петербургу", — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания.

Бастрыкин потребовал от подчиненных сохранять результативность при расследовании коррупционных дел и призвал их повысить эффективность работы в социально значимых сферах. Отдельно он высказался по вопросу проблем с коммунальными услугами в регионах.

Не упустил глава СК возможности высказаться о случаях совершения преступлений иностранцами. Согласно его утверждению, в России наблюдается рост количества особо тяжких деяний, совершаемых мигрантами. Также он поручил продолжать работу по противодействию преступности среди въехавших в Россию иностранных граждан.

Ранее петербуржцы обратились к Бастрыкину с жалобой на уничтожение бомбоубежищ под демонтируемыми зданиями в городе.

Фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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