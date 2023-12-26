Петербуржцы пожаловались Бастрыкину на уничтожение бомбоубежищ под ВНИИБом и заводом Климова

Около 60 жителей Петербурга поставили подписи под жалобой к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за уничтожения бомбоубежищ, сообщило 26 декабря движение "Живой город". Одно из защитных сооружений, располагавшееся под корпусом завода "Климов", уже разрушено, и такая же судьба ждет убежище под зданием ВНИИБ, тревожатся горожане.

Как говорится в обращении, уничтожение убежищ идет "в тот момент, когда Финляндия вступает в НАТО, резко увеличивается военная угроза для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а президент заявляет о воссоздании Ленинградского военного округа".

На прошлой неделе подвергся сносу построенный в стиле сталинского классицизма корпус завода имени Климова на Кантемировской улице. Перед этим КГИОП не стал рассматривать заявку градозащитников о признании корпуса памятником.

Под демонтированной постройкой находилось списанное ранее убежище на 1,6 тысячи жителей, отметили в "Живом городе".

Также активисты сообщали о начавшейся подготовке к сносу здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.

Фото: пресс-служба СК РФ