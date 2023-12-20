Градозащитники сообщили о начавшейся подготовке к сносу здания ВНИИБ

Подготовительные работы к демонтажу здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте должны начаться в скором времени, проинформировал 20 декабря Градозащитный пресс-центр. По сообщению активистов, местные жители лопатами пытаются закопать проложенную для силовых кабелей траншею у постройки сталинских времен.

"С самого утра у здания ВНИИ бумажной промышленности на 2-м Муринском, 49, собирается строительная техника. В ближайшее время начнутся подготовительные к сносу работы — установка забора, выдалбливание в грунте траншеи для силового кабеля", — рассказали градозащитники.

Вести работы будет известная своим участием в демонтаже различных объектов Петербурга компания "Прайд", утверждают активисты. Они опасаются возможности сноса здания в новогодние каникулы. При этом, согласно их заявлению, сейчас никакие работы на объекте не могут выполняться из-за приостановки судом действия разрешения на строительство.

В конце ноября к судьбе здания проявлял интерес глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В январе Городской суд Петербурга поддержал КГИОП в его решении не признавать ВНИИБ памятником.

Фото: Градозащитный пресс-центр