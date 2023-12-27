Бастрыкин велел возбудить дело из-за смертельного ДТП с мигрантом в Ленобласти

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за смертельной дорожной аварии, случившейся в понедельник в Ленинградской области.

Как пишет информационный центр СК, выходец из ближнего зарубежья не справился с управлением автобусом и врезался в легковой автомобиль. В результате водитель последнего скончался.

По всей видимости, речь идет о ДТП, произошедшем между Новым Девяткино и Кузьмолово рано утром 25 декабря. ГУ МВД ранее сообщило, что в результате выезда автобуса ПАЗ без пассажиров на встречную полосу скончался 55-летний водитель автомобиля Ford Focus.

Отметим, что в последние месяцы преступления с участием мигрантов вызывают у Бастрыкина особый интерес. По данным силовых ведомств, их процентная доля растет от года к году.

фото: пресс-служба СК