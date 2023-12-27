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Новости 10:05

В Петербурге ввели в эксплуатацию последний проблемный ЖК

фото ЗакС политика В Петербурге ввели в эксплуатацию последний проблемный ЖК

В Петродворцовом районе Петербурга завершилось строительство последнего в списке проблемных объектов жилого комплекса. Как передает пресс-служба Смольного, речь идет о четвертом корпусе ЖК "Ломоносовъ", в котором готовы к заселению 559 квартиры.

"В этом году сданы последние 5 жилых домов. Сегодня можно сказать, что проблема обманутых дольщиков решена окончательно", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

После того, как предыдущий подрядчик (ООО "Петрострой") в прошлом году официально обанкротился, работы доводило до конца ООО "Капитан", входящее в "Лидер Групп".

Три года назад недовольные темпами строительства дольщики квартир в ЖК "Ломоносовъ" записали видеообращение к президенту.

фото: gov.spb.ru


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