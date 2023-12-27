Вишневский подал в суд на МВД из-за высказываний депутата Гурулева

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский подал иск к московскому управлению МВД в Измайловский суд столицы, о чем сообщает пресс-служба "Яблока". Он недоволен итогами ведомственной проверки, проведенной в связи с резонансным телевыступлением депутата Госдумы Андрея Гурулева. Последний в октябре назвал не поддерживающих действующего президента "гнилью" и пожелал применения к ним силовых мер. В этих словах правоохранители не обнаружили признаков экстремизма.

Другими ответчиками по иску стали генеральный прокурор и прокурор Москвы. Вишневского не устроило то, что Генпрокуратура передала его обращение не в следственные органы, а в нижестоящую инстанцию, после чего оно оказалось уже в органах внутренних дел. По мнению петербуржца, тем самым были нарушены процессуальные нормы.

Кроме того, сам ответ от управления МВД представляется депутату бессодержательным и не обосновывающим решение, принятое относительно слов Гурулева. Наконец, Вишневский предположил, что доследственную проверку по его жалобе не провели вовсе.

Фото: ЗАКС.Ру