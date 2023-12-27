Автор детективов Донцова попросила не путать ее с политиком Дунцовой

Пользователи интернета начали путать журналистку, несостоявшегося кандидата в президенты Екатерину Дунцову и писательницу Дарью Донцову, известную своими ироническими детективами. Последняя призвала россиян прекратить возникшую путаницу, указав на получившую распространение "фотожабу". На ней под портретом Донцовой написано "Дунцова".

"Ни малейшего отношения к Екатерине Дунцовой не имею, президентом становиться не собираюсь. Я писатель, писателем и останусь. Не знаю, кто первый запустил вот это фото", - гласит сообщение, опубликованное в официальном Telegram-канале автора детективов.

Напомним, Центризбирком отказал журналистке Дунцовой в регистрации, Верховный суд 27 декабря утвердил это решение. Теперь 40-летняя женщина намерена создавать партию.

UPD: Спустя несколько минут после публикации в Telegram-канале "Дарья Донцова" пост был удален

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой