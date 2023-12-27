Более 15 тысяч доз детской вакцины от кори и паротита привезли в Петербург

В Петербург привезли вакцину для иммунизации детей от кори и паротита, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

В город поступили 10 230 доз препарата "Вактривир". Кроме него, теперь в Петербурге есть еще 3 540 доз дивакцины от кори и паротита и 1680 доз вакцины от паротита. В общей сложности это более 15 тысяч доз.

В ведомстве отметили, что вакцина будет использоваться для защиты детей и сейчас доступна в детских поликлиниках для проведения прививок.

Напомним, что московский суд арестовал и. о. директора петербургского НИИ вакцин и сывороток по делу о покушении на особо крупную взятку. Этот арест в руководстве НИИ в 2023 году не первый.

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