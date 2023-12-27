Арестован очередной глава петербургского НИИ вакцин и сывороток

Суд в Москве постановил арестовать и. о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Евгения Маковского, сообщает "Коммерсант". Его преследуют по делу о покушении на особо крупную взятку (ч. 6 ст. 290 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК). Под стражей фигурант пробудет до 20 февраля.

По версии следствия, госслужащий незаконно потребовал 19,25 млн рублей у поставщика вакцины от коронавируса "Конвасэл". За эту сумму Маковский собирался обеспечить продление контракта. Представитель компании сдал его силовикам. Препарат "Конвасэл" получил лицензию от Минздрава в марте нынешнего года.

Отметим, что в руководстве НИИ вакцин и сывороток в этом году уже были аресты. Они связаны с делом о растрате, сумма ущерба от которой оценивается следствием в 437 млн рублей. Преступление, за которое преследуют одного из фигурантов, связано с поставками инкубаторных куриных яиц. В СИЗО находятся бывший глава института Виктор Трухин и его заместитель Андрей Васильев.

Фото: ЗАКС.Ру