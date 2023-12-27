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Новости 15:48

Совещание по развитию Петербурга с участием президента перенесли на конец января

фото ЗакС политика Совещание по развитию Петербурга с участием президента перенесли на конец января

Совещание по развитию Петербурга и его пригородов с президентом России Владимиром Путиным пришлось перенести из-за неформальной встречи с лидерами стран СНГ, об этом 27 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Совещание было запланировано на 27 декабря, однако, по словам Пескова, оно переносится на вторую половину января 2024 года.

Также Пескова добавил, что Петербург и его пригород – тема серьезная, которая требует серьезного обсуждения с городскими властями.

Напомним, что в Петербурге 27 декабря Владимир Путин планировал встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а также провести совещание по вопросам развития Петербурга и пригородов.

Фото: kremlim.ru


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