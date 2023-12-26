Путин встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретится с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Петербурге, об этом 26 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В Петербурге президент планирует не только встретиться с Миллером, но и провести совещание по вопросам развития Петербурга и его пригородов.

Владимир Путин прибыл в Северную столицу в понедельник, 25 декабря. В этот день в городе прошел саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором поучаствовал президент.

Напомним, что во вторник, 26 декабря, проходит саммит стран СНГ, который начался с культурной программы в Павловске. На нем также присутствует президент Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru