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Новости 14:47

Путин встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Петербурге

фото ЗакС политика Путин встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретится с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Петербурге, об этом 26 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В Петербурге президент планирует не только встретиться с Миллером, но и провести совещание по вопросам развития Петербурга и его пригородов. 

Владимир Путин прибыл в Северную столицу в понедельник, 25 декабря. В этот день в городе прошел саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором поучаствовал президент.

Напомним, что во вторник, 26 декабря, проходит саммит стран СНГ, который начался с культурной программы в Павловске. На нем также присутствует президент Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru


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