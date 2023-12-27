За год пассажиропоток в аэропорту Пскова вырос на треть

По итогам 2023 года посещаемость псковского международного аэропорта имени княгини Ольги увеличилась более чем на 30%. Этим успехом похвастался в собственном Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В абсолютных цифрах пассажиропоток составил, по последним данным, 150 тысяч 958 человек.

"К концу недели точно преодолеем порог в 152 тыс.", - написал глава региона.

Ведерников вновь напомнил о планируемом строительстве второго терминала.

Отметим, что в уходящем году гражданский аэропорт Пскова стал центром внимания федеральных СМИ из-за ночной атаки дронов, случившейся в конце лета. В результате происшествия была повреждена инфраструктура, самолеты, а сам траспортный узел на сутки пришлось закрыть.

Фото: ЗАКС.Ру