Молодежный театр в Москве отменил спектакли по книгам Акунина

Администрация Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменила постановки "Инь и Ян. Черная версия" и "Эраст Фандорин", созданные по книгам Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), на другие спектакли. Информация об изменениях в расписании появилась на официальном сайте столичного театра.

Тем, кого замена не устроила, пообещали вернуть деньги за билеты. В театре "Интерфаксу" объяснили принятое в отношении репертуара решение "общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя".

Напомним, что в декабре Акунин стал героем скандала из-за телефонного звонка от пранкеров. В ходе беседы он, в частности, признался, что материально поддерживает украинских военных. Вскоре после обнародования разговора стало известно о возбуждении против писателя двух уголовных дел - о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Некоторые компании перестали распространять и продавать книги Акунина. В издательство "Захаров", не пошедшее по этому пути, силовики явились с обысками.

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