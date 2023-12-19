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Новости 13:17

Издательство "Захаров", выпускающее книги Акунина, сообщило о проведении у себя обыска

фото ЗакС политика Издательство "Захаров", выпускающее книги Акунина, сообщило о проведении у себя обыска

Московское издательство "Захаров" сообщило днем 19 декабря о проведении обыска в своем офисе. Компания известна среди прочего тем, что на ее мощностях публиковались книги Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

"В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", — гласит запись, опубликованная в Telegram-канале организации.

Накануне Росфинмониторинг внес Акунина в реестр террористов и экстремистов. Вскоре после этого стало известно о возбуждении против него уголовных дел по статьям о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Что именно послужило для этого поводом, неизвестно.

Сам Акунин с 2014 года живет за рубежом.

Фото: ЗАКС.Ру


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