Минюст РФ обновил список нежелательных в России НПО

Министерство юстиции РФ обновило перечень нежелательных в стране организаций, об этом 27 декабря документ появился на сайте ведомства.
В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной по решению Генпрокуратуры вошли: "Глобальная сеть журналистов-расследователей"*, "Настоящая Россия"**, "Русская Америка за демократию в России"*** и "Медиафонд "Служба поддержки"****.
Все организации являются иностранными и осуществляют свою деятельность из Великобритании или Латвии.
Напомним, что Минюст РФ пополнил список иностранных агентов 22 декабря.
* Деятельность организации "Глобальная сеть журналистов-расследователей" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ
** Деятельность организации "Настоящая Россия" признана Гепрокуратурой нежелательной в РФ
** Минюст внес "Настоящую Россию" в список иностранных агентов
*** Деятельность организации "Русская Америка за демократию в России" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ
**** Деятельность организации "Медиафонд "Служба поддержки" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ