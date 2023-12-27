Минюст РФ обновил список нежелательных в России НПО

Министерство юстиции РФ обновило перечень нежелательных в стране организаций, об этом 27 декабря документ появился на сайте ведомства.

В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной по решению Генпрокуратуры вошли: "Глобальная сеть журналистов-расследователей"*, "Настоящая Россия"**, "Русская Америка за демократию в России"*** и "Медиафонд "Служба поддержки"****.

Все организации являются иностранными и осуществляют свою деятельность из Великобритании или Латвии.

Напомним, что Минюст РФ пополнил список иностранных агентов 22 декабря.

* Деятельность организации "Глобальная сеть журналистов-расследователей" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

** Деятельность организации "Настоящая Россия" признана Гепрокуратурой нежелательной в РФ

** Минюст внес "Настоящую Россию" в список иностранных агентов

*** Деятельность организации "Русская Америка за демократию в России" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

**** Деятельность организации "Медиафонд "Служба поддержки" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

Фото: ЗАКС.Ру