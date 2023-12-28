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Новости 16:14

Дело об избиении участника СВО передали в центральный аппарат СК

фото ЗакС политика Дело об избиении участника СВО передали в центральный аппарат СК

Расследованием уголовного дела об избиении участника СВО на Васильевском острове в Петербурге займется центральный аппарат Следственного комитета, рассказали в силовом ведомстве 28 декабря. Распоряжение об этом отдал глава СК Александр Бастрыкин.

"Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело о нападении в Санкт-Петербурге на участника специальной операции", — говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, 18 декабря Иракли Мунчава и Рустам Лакашия избили в Биржевом переулке однорукого участника СВО после сделанного им замечания о неправильной парковке. При этом они якобы высказывали направленные на возбуждение ненависти к оппоненту и "унижающие достоинство человека по признакам национальности".

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ). Также, по сообщению СК, организована доследственная проверка из-за слов матери пострадавшего о поступающих в интернете угрозах расправиться с ней и ее сыном.

Подозреваемые в нападении на петербуржца ранее были помещены под стражу до 17 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру


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