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Новости 11:03

"Балтика" попросила администрацию президента о защите товарных знаков за рубежом

фото ЗакС политика "Балтика" попросила администрацию президента о защите товарных знаков за рубежом

Руководство пивоваренной компании "Балтика" официально обратилось к главе администрации президента Антону Вайно с просьбой защитить ее права в странах СНГ, о чем пишут "Ведомости".

Согласно просьбе, Роспатент должен добиться от аналогичных структур в соседних странах приостановки регистрации лицензионных договоров на использование товарных знаков "Балтики".

Юридический казус возник в связи с тем, что в июле права на бренды были в ущерб российским интересам переданы "дочкам" Carlsberg в странах бывшего СНГ. Причастны к этому неназванные представители "Балтики", говорится в письме.

По всей видимости, речь идет о бывшем руководстве "Балтики", которое более месяца держат в Петербурге под арестом: Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского преследуют за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Фабула их дела совпадает с изложенным в обращении к Вайно. Следствие считает, что бывшие топ-менеджеры пивзавода незаконно передали права на российский бренд ТОО "Карлсберг Казахстан".

фото: pixabay


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