КГИОП вернул градозащитникам заявление на признание ВНИИБ памятником

Противники сноса бывшего НИИ Бумажной промышленности (2-й Муринский проспект, 49) сообщили, что чиновники вернули им заявку на выявление здания в качестве памятника. Это означает, что в перспективе для уничтожения сооружения стало больше потенциальных оснований.

По мнению активистов из движения "Живой город", документ неслучайно был отклонен за несколько часов до завершения последней рабочей недели в году. Таким образом, повлиять на ситуацию через суды они теперь смогут только после каникул. Более чем за неделю, предполагают градозащитники, застройщик может успеть навредить зданию.

"Судебный запрет на снос и перепланировки пока сохраняет силу в любом случае", - также говорится в сообщении.

Тем временем, КГИОП посвятил проблеме свежий пресс-релиз. В нем чиновники ссылаются на прошлогодние решения городского суда и апелляционной инстанции, утвердившие отказ в присвоении зданию статуса памятника. В связи с этим "повторное заявление о выявлении данного здания в качестве объекта культурного наследия, направленное в КГИОП 26 декабря 2023 года, не подлежит рассмотрению".

На неделе защитники ВНИИБ пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на уничтожение бомбоубежищ под зданием, построенном в 1950-х годах стиле так называемого сталинского неоклассицизма. За сохранение здания они борются с первой половины 2019 года.

Ранее КГИОП аналогичным образом поступил с заявкой относительно одного из корпусов завода "Климов" (Кантемировская, 11), где продолжаются строительные работы.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру