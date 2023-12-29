ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:48

В Финляндии 66% граждан поддержали решение закрыть границы с Россией

фото ЗакС политика В Финляндии 66% граждан поддержали решение закрыть границы с Россией

Онлайн-опрос показал, что 66% жителей Финляндии поддерживают решение правительства закрыть границу с Россией, об этом 29 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Уточняется, что результаты опроса означают, что 66% финских граждан удовлетворены или вполне удовлетворены закрытием границы "для борьбы с организованной иммиграцией".

Также 16% финнов высказали недовольство или крайнее недовольство относительно действий правительства страны.

Чаще всего поддерживали финское правительство люди в возрасте 70 лет, а критично высказывались молодые люди от 18 до 29 лет.

Напомним, что финские таможенники закрыли границу с Россией 15 декабря до 14 января 2024 года, однако в Финляндии уточнили, что границу могут и не открыть к середине января, а решение зависит от миграционной ситуации.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама