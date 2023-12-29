В Финляндии 66% граждан поддержали решение закрыть границы с Россией

Онлайн-опрос показал, что 66% жителей Финляндии поддерживают решение правительства закрыть границу с Россией, об этом 29 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Уточняется, что результаты опроса означают, что 66% финских граждан удовлетворены или вполне удовлетворены закрытием границы "для борьбы с организованной иммиграцией".

Также 16% финнов высказали недовольство или крайнее недовольство относительно действий правительства страны.

Чаще всего поддерживали финское правительство люди в возрасте 70 лет, а критично высказывались молодые люди от 18 до 29 лет.

Напомним, что финские таможенники закрыли границу с Россией 15 декабря до 14 января 2024 года, однако в Финляндии уточнили, что границу могут и не открыть к середине января, а решение зависит от миграционной ситуации.

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