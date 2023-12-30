В Петербурге появилась мемориальная доска Пригожину

Сторонники погибшего предпринимателя, бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 30 декабря опубликовали фотографию мемориальной доски, которая появилась на одном из домов Петербурга.

По всей видимости, табличку установили на Университетской набережной в так называемом "квартале Трезини", где находились офисы структур Пригожина. Текст доски гласит, что здесь покойный общественный деятель работал в 2003-2023 годах.

Напомним, что 23-24 июня ЧВК "Вагнер" предприняла попытку вооруженного мятежа в связи с недовольством действиями Минобороны в зоне военной спецоперации. В конце августа частный самолет Пригожина с руководством ЧВК на борту взорвался и разбился в Тверской области.

фото: ЧВК Вагнер. Сводки / Telegram