"Фонтанка": В новогоднюю ночь в Петербурге задержали около трех тысяч мигрантов

Петербургские полицейские в минувшую новогоднюю ночь задержали около трех тысяч граждан иностранных государств, о чем пишет интернет-издание "Фонтанка". Приблизительно пятая часть из них нарушила миграционное законодательство.

Угроза выдворения возникла перед примерно сотней мигрантов.

Отметим, что в последнее время облавы на мигрантов в Петербурге нередко сопровождаются раздачей повесток, предписывающих им встать на воинский учет. Проблема актуализировалась настолько, что граждан из других стран предлагают законодательно наказывать за уклонение от контактов с военкоматом. Время от времени им вручают повестки.

UPD 20:15 Объединенная пресс-служба городских судов вечером 1 января сообщила, что за прошедший день был рассмотрен 31 протокол о нарушении миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП). 27 человек из страны выдворят.

Фото: ЗАКС.Ру