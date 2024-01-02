По делу о поджогах покрышек в Коломягах задержали еще одного мужчину

Петербургские правоохранители отчитались о задержании второго мужчины, которого считают причастным к поджиганию автопокрышек в Приморском районе. Его нашли и временно лишили свободы в первый день 2024 года.

Два эпизода поджога случились в течение одних суток в одной и той же парадной дома по Репищевой улице. Как и в случае с первым, ранее судимым фигуранту, возраст вновь задержанного, нигде официально не трудоустроенного, составляет 34 года. Дело расследуется по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

О мотивах злоумышленников ГУ МВД ничего не пишет.

В последний день ушедшего года стало известно о задержаниях пяти людей, которые могут быть причастны к подобным поджогам. Среди них имелись несовершеннолетние.

Фото: ЗАКС.Ру