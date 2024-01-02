Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смертельного избиения в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от петербургских коллег завести уголовное дело в связи с избиением мужчины на юго-западе Петербурга, которое привело к летальному исходу.

Групповое нападение случилось в парадной дома по улице Пограничника Гарькавого. Конфликт возник из-за шумного празднования Нового года молодой компанией. Замечание со стороны 57-летнего соседа было встречено молодежью агрессивно. Мужчина умер в карете скорой помощи. Избит был также его сын.

Среди задержанных фигурирует как минимум один несовершеннолетний.

фото: пресс-служба СК