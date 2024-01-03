В Россию ввезли первую партию куриных яиц из Турции

Россельхознадзор отчитался о состоявшейся проверке первой партии куриных яиц, которая прибыла из Турции.

Груз насчитывает 316 800 столовых яиц и весит более девятнадцати тонн. Товар, расфасованный по большим картонным коробкам, ввезли в среду, 3 января, через погранпункт в Дагестане.

Напомним, что подорожание яиц стало одной из тем итоговой прямой линии с президентом в декабре. Рост цен он списал на ошибки чиновников. Помимо Турции, в качестве нового поставщика продукции федеральное правительство рассматривает Иран.

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