Капитан ВМФ замерз насмерть в Ленобласти

Капитан Военно-морского флота насмерть замерз в садоводстве на территории Выборгского района Ленинградской области, сообщил 4 января телеканал "78". Родные погибшего винят в этом отключение электроэнергии, без которой там ничто не работает.

По информации телеканала, 60-летний Владислав Ивашкевич погиб в собственном доме в СНТ "Блокадник". Муж сестры капитана рассказал, что перебои с электричеством начались еще 29 декабря. По его словам, тогда председателю СНТ сообщили в ресурсоснабжающей компании, что причиной отсутствия электроэнергии стал снег на проводах. При этом местные жители заявили, что снег не выпадал в ту пору на протяжении нескольких дней.

Тело капитана обнаружили родственники вместе с участковым 3 января. Муж сестры погибшего винит в случившемся ресурсоснабжающую компанию. По его мнению, в организации знали о возможности отключения в праздники электричества, от которого многие отапливают свои дома, но все равно отложили ремонт.

Причины смерти Ивашкевича устанавливаются.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил об установлении температурных рекордов в городе в среду и в четверг.

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