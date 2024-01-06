Суд определился с мерой пресечения для участников новогодней драки в Красносельском районе

Красносельский районный суд вынес решение о мере пресечения для пятерых участников драки в новогоднюю ночь, после которой скончался 58-летний местный житель. Один из них еще не достиг совершеннолетия, против фигурантов выдвинуты обвинения в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Массовая драка произошла перед домом № 40 корп. 6 по улице Пограничника Гарькавого и в одной из его парадных. Причиной послужило недовольство недовольство обитателя дома излишне громкой музыкой у компании соседей, отмечавших наступление 2024 года. К его претензиям молодые люди отнеслись без понимания, после чего дошло до рукоприкладства.

В результате были избиты сам местный житель и его 27-летний сын. Петербуржец скончался в карете скорой помощи. Как сообщала "Фонтанка", эксперты сочли причиной смерти хроническое заболевание сосудов, которым якобы страдал горожанин.

Участники драки вину признали. Суд назначил им всем запрет определенных действий сроком до 2 марта. Их ограничили в ночных прогулках и общении с участниками по делу, а также лишили возможности пользоваться интернетом и посещать культурно-массовые мероприятия.

Ранее история с массовой дракой привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Фото: ЗАКС.Ру