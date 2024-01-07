Российское авторское общество требует с "Мутабора" 500 тысяч рублей и еще 2 млн рублей с Киркорова

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от Российского авторского общества (РАО) на владельца ночного клуба "Мутабор" и компанию "Арт-центр", где проходила скандальная голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, об этом 7 января пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Иск в суд поступил еще 28 декабря 2023 года. На данный момент дата заседания неизвестна.

По данным ТАСС, РАО и "Мутабор" заключали контракт на использование определенных музыкальных композиций, однако клуб просрочил срок платы за музыку. Теперь общество требует с "Мутабора" компенсацию. Общая сумма требований превышает 500 тысяч рублей.

Кроме этого, по данным "Известий", РАО подало в суд заявление к певцу Филиппу Киркорову, который также присутствовал на вечеринке. С него общество требует 2 млн рублей. Причина иска неизвестна.

Напомним, что в декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка Almost naked блогера Анастасии Ивлеевой. Суд Москвы назначил девушке штраф в размере 100 тысяч рублей по статье об организации массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру