Прокуратура проверит сообщения об отсутствии отопления в вагоне поезда до Петербурга

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку после сообщений о том, что в вагоне поезда из Самары в Санкт-Петербург отключено отопление, об этом 7 января сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в одном из вагонов температура понижена до +17 градусов, однако, согласно санитарным правилам, температура воздуха в вагонах поездов должна поддерживаться на уровне около +22 градусов.

Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что пассажирам при этом не разрешили пересесть в другой вагон, даже несмотря на то, что в нем находились пожилые люди и дети.

На железнодорожной станции "Бологое" отопление все-таки включили.

Напомним, что Рождество в 2024 году вошло в топ самых холодных в Петербурге в XXI веке. Утром 7 января температура воздуха составляла -20,9 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру