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Муниципал 12:40

Беглов пообещал помочь жителям Сосновой Поляны с новыми детскими садами

фото ЗакС политика Беглов пообещал помочь жителям Сосновой Поляны с новыми детскими садами

Петербургский губернатор Александр Беглов прокомментировал приобретение городом здания для детского сада по адресу проспект Буденного, 21к2. Соответствующее постановление он подписал на новогодних каникулах. Ожидается, что жители Красносельского района смогут рассчитывать на новые учреждения подобного рода в обозримой перспективе.

"Для МО "Сосновая Поляна" вопрос нового детского сада в шаговой доступности крайне актуален. Продолжим работу в этом направлении", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Садик №95 на проспекте Буденного разрешили ввести в эксплуатацию в сентябре. Расположившийся в окружении высотных новостроек, он получил название "Подсолнух".

Фото: ЗАКС.Ру


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