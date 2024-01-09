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Новости 15:56

За год число обморожений на зимних каникулах в Петербурге кратно выросло

фото ЗакС политика За год число обморожений на зимних каникулах в Петербурге кратно выросло

На прошедших новогодних праздниках в Петербурге зафиксировали около шестидесяти случаев обморожений. Год назад по итогам аналогичного периода их было всего десять. Свежие данные озвучил на организованной ТАСС пресс-конференции главврач станции скорой медицинской помощи города Алексей Бойков. Число переохлаждений в сравнении с прошлым годом выросло примерно вдвое.

По информации главврача НИИ скорой помощи Дмитрия Кандыбы, из 64 пострадавших от низких температур госпитализация потребовалась 41 человеку.

Напомним, что морозы установились в городе в первый же день января и продолжались в течение всех каникул. За это время были побиты температурные рекорды. В Ленобласти наблюдалась еще более суровая погода, в связи с чем домохозяйства в разных районах на время остались без электричества.

Фото: ЗАКС.Ру


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