В России алкогольное мороженое приравняли к спиртному

Правительство России приравняло алкогольное мороженое к другим видам алкогольной продукции, об этом 9 января пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

Теперь мороженое, содержащее градус, будет продаваться по правилам продажи спиртных напитков и будет недоступно для лиц, которым еще не исполнилось 18 лет.

Вся продукция, содержащая более 0,5% спирта, относится к алкогольной с 2012 года, то есть на нее необходима лицензия. Однако существует список товаров-исключений, где раньше находились алкогольное мороженое, замороженные десерты, щербеты, смеси и пищевой лед. Все они теперь из списка исключены.

Напомним, что еще в октябре Минфин РФ предложил установить предельное содержание этилового спирта в алкогольном мороженом. Там отметили, что ограничений на продажу такого мороженого нет, что вызывает опасения из-за риска покупки его детьми.

Фото: unsplash.com