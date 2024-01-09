Суд рассмотрит дело обманутых дольщиков ЖК "Черничная поляна" в Юкках

В Ленобласти завершилось расследование дело об обманутых дольщиков жилого комплекса "Черничная поляна", передает управление СК по региону. История многострадального долгостроя насчитывает более десяти лет. В ближайшее время руководителей одноименного жилищно-строительного кооператива начнут судить по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

По официальной версии, с начала 2013 по конец 2019 года фигуранты получили паевые взносы от покупателей жилья и распорядились ими в личных целях. Сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 214 млн рублей.

Помимо экономических нарушений, в процессе строительства чиновниками были выявлены и экологические. Первую очередь ЖК "Черничная поляна" в Юкках (Всеволожский район) сдали в 2018 году.

Фото: ЗАКС.Ру