Тихонова объявила сбор вопросов Хуснуллину касательно проблем с отоплением

Лидер петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова призвала петербуржцев оставлять вопросы по поводу отключений отопления во время новогодних праздников. Предполагается, что полученные обращения будут переданы вице-премьеру Марату Хуснуллину.

"Для привлечения внимания федерального центра к проблемам петербуржцев готовлю вопросы Марату Шакирзяновичу, которые будут направлены руководителю фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной думе Сергею Миронову", — проинформировала Тихонова в своем Telegram-канале.

Политик приложила к посту ссылку на форму для желающих задать вопросы вице-премьеру.

По утверждению Тихоновой, во время праздников в отделение партии поступали "десятки обращений об отсутствии горячей и холодной воды, отопления" от замерзающих петербуржцев, в том числе от пожилых людей и детей. "И жители продолжают замерзать, а трубы рваться", — отметила она, но при этом уточнила, что подобная картина наблюдается "по всей стране".

Проблемы с теплоснабжением наблюдались в последние дни, среди прочего, и в Ленобласти. После аварий губернатор Александр Дрозденко анонсировал реорганизацию системы энергоснабжения региона.

Фото пресс-службы СРЗП