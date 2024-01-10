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Новости 19:51

На суде по делу о "фейках" про ВС РФ в отношении Всеволода Королева допросили эксперта и психолога

фото ЗакС политика На суде по делу о "фейках" про ВС РФ в отношении Всеволода Королева допросили эксперта и психолога

В Выборгском районном суде Петербурга продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении документалиста Всеволода Королева, которому грозит до 10 лет лишения свободы по статье о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК). На заседании 10 января в суде сторона защиты представила заключение экспертов на экспертизу обвинения. Те раскритиковали экспертизу, представленную в суд гособвинителем.

Заключение подготовили специалист в области языка и судебной экспертизы Игорь Жарков и психолог Вероника Константинова. Авторы рассказывали о 125-страничном документе около двух часов. Жарков и до этого участвовал в процессах по уголовным делам о "фейках" про Вооруженные силы как эксперт стороны защиты. Например, в деле петербургского копателя Олега Белоусова, которого приговорили к 5,5 годам заключения.

Напомним, Королев находится в следственном изоляторе с июля 2022 года. Поводом для уголовного дела послужило несколько постов на его личной странице "ВКонтакте". Публикации были посвящены специальной военной операции.

Фото ЗАКС.Ру


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