Смольный подключили к российскому программному обеспечению

Петербургские госучреждения, включая городское правительство, перешли на отечественный софт, о чем 11 января пишет ТАСС со ссылкой на профильную компанию "МойОфис". Лицензии последней в количестве 15,5 тысяч были приобретены централизованным образом, через процедуру госзакупки. Пользоваться лицензиями будут 153 бюджетных организации, в том числе районные администрации и различные ГКУ.

"Наши технологии обеспечат комфортные условия для безопасной работы с документами и электронной почтой", - приводится комментарий гендиректора компании "МойОфис" Павла Калякина.

Необходимость перехода госорганов на отечественное ПО была провозглашена на федеральном уровне после начала военной спецоперации. Прошлым летом стало известно, что "цифрового суверенитета" удалось достичь аэропорту Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру