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Новости 12:45

Азербайджан поставил в Россию полтора миллиона куриных яиц

фото ЗакС политика Азербайджан поставил в Россию полтора миллиона куриных яиц

Россельхознадзор отчитался о приеме новой партии куриных яиц, ввезенных из Азербайджана.

Новая поставка представляет собой коробки общим весом более восемнадцати тонн. В них упаковали 306 тысяч единиц продукции. Таким образом, Азербайджан в нынешнем сезоне экспортировал в страну уже полтора миллиона яиц.

Напомним, что на фоне дефицита куриных яиц и роста цен на них Россия стала принимать товар также из Турции и отменила ввозные пошлины. Помогает удовлетворить спрос также соседняя Белоруссия.

Между тем глава Росптицесоюза считает, что увеличение экспорта не приведет к понижению розничной цены на востребованный продукт питания.

фото: Россельхознадзор


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