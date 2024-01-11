В КПРФ пообещали "максимально помогать" задержанному Удальцову

КПРФ намерена оказать максимальную поддержку задержанному минувшим утром лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову, рассказал пресс-секретарь главы партии Александр Ющенко изданию Daily Storm. В то же время он указал на необходимость выяснить, что послужило причиной для действий силовиков.

"В рамках правового поля, конечно, партия обязательно будет помогать Удальцову. Но вначале надо разобраться, какие именно к нему есть претензии", — заявил Ющенко.

Пресс-секретарь отдельно уточнил, что Удальцов "достаточно давно" действует в рамках правового поля. Сам "Левый фронт" при этом "входит в штаб протестных действий", координацией которого занимается депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин.

Удальцов сообщил о том, что к нему пришли с обыском, рано утром в четверг. Позже появилась информация о том, что визит силовиков связан с возбужденным против политика уголовным делом об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). После проведения обыска Удальцова доставили на допрос в Следственный комитет, рассказала РИА "Новости" его адвокат Виолетта Волкова. Что именно послужило причиной для возбуждения уголовного дела, пока неизвестно.

Удальцова неоднократно задерживали из-за проведения протестных акций в Москве, в последний раз это произошло на Красной площади в конце минувшего декабря.

Фото: ЗАКС.Ру