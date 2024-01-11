Александра Плющева* вновь оштрафовали по иноагентской статье

Бабушкинский суд Москвы вынес постановление по новому "иноагентскому" протоколу, составленному на журналиста и видеоблогера Александра Плющева*. Ему выписали штраф в размере 45 тысяч рублей, о чем сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дело рассматривалось по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ранее по аналогичному протоколу его уже штрафовали.

В октябре журналиста оформили по другой части (ч. 2) той же статьи из-за непредоставления ежеквартальной иноагентской отчетности.

После начала спецоперации Плющев* уехал в Литву. В списке иноагентов он начал числиться в октябре 2022 года.

*Минюст внес Александра Плющева в единый реестр иноагентов

фото: Ищем Выход / YouTube (скриншот)