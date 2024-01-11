Горсуд оставил лидера "Щенков" под арестом за выступление в одном носке

Городской суд Петербурга признал законным решение нижестоящей инстанции касательно назначенного вокалисту группы "Щенки" Максиму Моисееву (Тесли) наказания. Ранее Калининский районный суд назначил музыканту 10 суток ареста, признав его виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

"Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения", — сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Тесли был задержан в аэропорту Пулково вечером в понедельник. Перед этим, 7 января, он выступал в петербургском клубе Mod в практически полностью обнаженном виде. Из одежды на теле исполнителя имелся один носок, надетый на половой орган. Видеозапись выступления разошлась по интернету и привлекла внимание центра "Э" и главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.

Заседание суда, по результатам которого Тесли был назначен арест, состоялось в минувший вторник.

Фото: ЗАКС.Ру