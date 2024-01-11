Директора архивов выступили свидетелями по делу братьев Громовых

На судебном заседании по уголовному делу в отношении бывшего главы комитета Смольного по информатизации и связи Ивана Громова, его брата, а также десятка других экс-чиновников и работников коммерческих структур, которых обвиняют в хищении в особо крупном размере (ст. 159 УК) и легализации средств (ст. 174.1 УК), 11 января выступили директора городских архивов. Их допрашивали как свидетелей.

На заседание явились директор Центрального государственного архива литературы и искусства Людмила Николаева, директор Центрального государственного архив Санкт‑Петербурга Ольга Шемчук, а также директор Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт‑Петербурга Оксана Дмитриeва. Все учреждения находятся в компетенции архивного комитета Смольного. Для него подвед комитета по связи, который возглавлял Громов, ГУП Информационно-аналитический центр (ИАЦ) нанял подрядчиков, которые должны были заниматься различной рутиной. Например, оцифровкой документов. Гособвинитель сомневается, что многомиллионные контракты были выполнены должным образом - ранее в ходе судебного следствия стало известно, что фактически работников подрядных контор в зданиях архивов не было.

Директора архивов на судебном заседании рассказали не многое. Самих контрактов никто их них якобы не видел и в руках не держал - документами занимался архивный комитет. Представитель прокуратуры после устного допроса всех трех сотрудниц решил озвучить письменные показания, которые появились в деле около двух лет назад. В них чиновницы, согласно расшифровке их общения со следователем, без проблем называли регистрационные номера "спорных" контрактов.

Ясность внесла Ольга Шемчук, директор Центрального государственного архива города. Перед общением с представителем правоохранительных органов ей не пришлось выяснять, к каким именно контрактам были вопросы - их номера якобы были вписаны в протокол допроса заранее.

- Поясните пожалуйста, номер государственного контракта указан, согласно озвученному допросу - откуда вы его взяли? - поинтересовалась представительница прокуратуры.

- Он был, - пояснила Шемчук.

- Где был?

- Вписан следователем.

Также на заседании у работников архивов интересовались работой информационных систем, правилами посещения архивов, а также техническими вопросами оцифровки документов. Мастер-класса по архивному делу не случилось - руководители профильных учреждений не очень погружены в такие детали.

Следующее заседание состоится 18 января. Участники процесса предложили обсудить график заседаний на будущее - собираться планируют почти каждую неделю до конца апреля. На "майских" решили остановить планирование.

Напомним, Иван Громов и его брат Павел Громов находятся в следственном изоляторе с декабря 2021 года. Остальные фигуранты находятся под менее строгой мерой пресечения и могут являться в суд самостоятельно, без помощи ФСИН.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру