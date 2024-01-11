Суд лишил мясокомбинат имени Кирова охранного статуса

Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об обязательстве снять с охраны комплекс бывшего мясокомбината имени Кирова, сообщил 11 января Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Градозащитники намерены продолжать борьбу за конструктивистский комплекс.

Согласно сообщению активистов, суд отказал в апелляционной жалобе комитету по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП), который добивался сохранения охранного статуса для мясокомбината. Одновременно без удовлетворения осталась жалоба застройщика "Интергрупп", требовавшего отменить требование о восстановлении разрушенной дымовой трубы.

Рассматривать апелляционную жалобу градозащитников суд не стал. Те в ответ пообещали оспорить решение в кассационной инстанции.

В октябре суд обязал КГИОП снять комплекс мясокомбината с охраны. Комитет в ответ пообещал оспорить вынесенное решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”