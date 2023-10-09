Суд постановил снять с охраны петербургский мясокомбинат "Самсон"

Петербургские градозащитники сообщили об обязательстве снять с охраны комплекс бывшего мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, которое арбитражный суд вынес в адрес КГИОП. После исполнения судебного постановления ансамбль зданий можно будет законно снести. Юридическую победу одержало ООО "Интегрупп", выступающее в качестве застройщика и предложившее суду историко-культурную экспертизу авторства Юлии Куваевой.

Комитет должен будет лишить объект государственной охраны в течение месяца. Чиновникам позволили на их усмотрение оставить в реестре региональных памятников только ограду и здание теплоэлектроцентрали, которое представители движения "SOS СПб СНОС" считают не самым ценным в составе ансамбля.

Ранее стало известно о строительстве на территории бывшего завода школы за 1,5 млрд рублей. Летом градозащитное сообщество попросило губернатора сохранить бывший мясокомбинат, построенный почти столетие назад в стиле конструктивизма. В постсоветский период он носил название "Самсон". Одной из узнаваемых примет объекта были скульптуры быков у входа, увезенные на реставрацию в начале года. На прежнее место они уже не вернутся.

фото: Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram