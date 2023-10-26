ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 26 октября, 19:21

КГИОП обжалует решение суда по бывшему мясокомбинату им. Кирова

фото ЗакС политика КГИОП обжалует решение суда по бывшему мясокомбинату им. Кирова

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) 26 октября выпустил официальное заявление о несогласии с решением суда в отношении комплекса зданий бывшего мясокомбината имени Кирова (позже - мясокомбината "Самсон"). В первой половине октября от чиновников потребовали снять охранный статус со всего ансамбля зданий (Московское шоссе, 11).

"При огромном уважении к судебной власти, КГИОП категорически не согласен с решением Арбитражного суда города Санкт‑Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2023", - гласит текст заявления.

Представители КГИОП выразили протест против выводов экспертизы, выполненной экспертом Куваевой. В своей работе она, по мнению комитета, не принимает во внимание награды, которые ансамбль зданий выиграл на Парижской международной выставке 1937 года, а также роль в проекте знаменитого советского архитектора Ноя Троцкого.

"Судебная экспертиза не является государственной историко-культурной экспертизой, и на основании ее выводов КГИОП не уполномочен принимать решение о включении либо об отказе во включении в Реестр памятников, в том числе не проведя установленные законом процедуры общественного обсуждения и получения заключения экспертного совета", - говорится в конце заявления.

Решение инстанции КГИОП будет оспаривать в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. Вместе с чиновниками спасти здания бывшего мясокомбината от сноса, которого добивается компания-девелопер "Интергрупп", пытаются градозащитники. Сохранить историческую застройку они ранее призвали губернатора Александра Беглова.

фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости27 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама