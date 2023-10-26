КГИОП обжалует решение суда по бывшему мясокомбинату им. Кирова

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) 26 октября выпустил официальное заявление о несогласии с решением суда в отношении комплекса зданий бывшего мясокомбината имени Кирова (позже - мясокомбината "Самсон"). В первой половине октября от чиновников потребовали снять охранный статус со всего ансамбля зданий (Московское шоссе, 11).

"При огромном уважении к судебной власти, КГИОП категорически не согласен с решением Арбитражного суда города Санкт‑Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2023", - гласит текст заявления.

Представители КГИОП выразили протест против выводов экспертизы, выполненной экспертом Куваевой. В своей работе она, по мнению комитета, не принимает во внимание награды, которые ансамбль зданий выиграл на Парижской международной выставке 1937 года, а также роль в проекте знаменитого советского архитектора Ноя Троцкого.

"Судебная экспертиза не является государственной историко-культурной экспертизой, и на основании ее выводов КГИОП не уполномочен принимать решение о включении либо об отказе во включении в Реестр памятников, в том числе не проведя установленные законом процедуры общественного обсуждения и получения заключения экспертного совета", - говорится в конце заявления.

Решение инстанции КГИОП будет оспаривать в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. Вместе с чиновниками спасти здания бывшего мясокомбината от сноса, которого добивается компания-девелопер "Интергрупп", пытаются градозащитники. Сохранить историческую застройку они ранее призвали губернатора Александра Беглова.

фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”