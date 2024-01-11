СК ходатайствовал о помещении Удальцова под стражу

Следственный комитет попросил суд отправить под арест лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова, сообщил 11 января ТАСС со ссылкой на адвоката Виолетту Волкову. В отношении политика возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)

"СК обратился к суду с ходатайством об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей. Этот вопрос будет рассмотрен завтра, 12 января, в Басманном суде Москвы", — рассказала Волкова.

Ранее сообщалось, что СК задержал Удальцова в качестве подозреваемого, составив протокол об этом. Совершение каких именно действий ставится ему в вину, неизвестно.

О том, что к нему пришли с обыском, Удальцов сообщил минувшим утром, позже появилась информация о возбуждении против него дела об оправдании терроризма. В КПРФ пообещали "максимально помогать" политику.

Фото: ЗАКС.Ру